تعرف على ملعب مباراة منتخب السويس والزرقا بالقسم الثاني



وكان مجلس إدارة نادي منتخب السويس قد طلب ان يتم إقامة اللقاء على إستاد القناة وجاء الترحيب من مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الأستاذ عماد الخواجة في ظل العلاقة الطيبة بين الناديين.



وقامت الجهات الأمنية بالموافقة على لعب المباراة بإستاد القناة القديم بالإسماعيلية ووصل الفاكس الرسمي بالفعل منذ ساعات.

تلقى نادي القناة خطاب رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم يشير إلي أنه تقرر بشكل نهائي إستضافة مواجهة منتخب السويس والزرقا والمقرر لها يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا .