الإمارات تجري 7865 فحص كورونا للهيئة التدريسية وطلاب الجامعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، أن مجلس ضاحية مغيدر في مقره بمدينة الشارقة، أجرى 7865 فحصا لكوفيد19 وذلك خلال أربعة أسابيع متواصلة ليعزز من خلال دوره المجتمعي في تعزيز الجهود في الكشف عن حالات كورونا فضلا عن تمكين أفراد المجتمع من الاطمئنان على صحتهم.

وكان مجلس ضاحية مغيدر والتابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، سخر من جهوده المتواصلة على مدى شهري أغسطس وسبتمبر طوال أربعة أسابيع متواصلة من دعم الجهود المبذولة من قبل الفرق الطبية لاجراء فحوص كورونا لكافة المترددين على مقر الضاحية وسط إجراءات الوقاية والسلامة وتقديم فرص الكشف وفق أفضل الإمكانات المتاحة.

وأوضح رئيس مجلس ضاحية مغيدر نبيل محمد بن عاشور، أن المجلس وخلال الفترة من السادس عشر من شهر أغسطس وحتى العاشر من شهر سبتمبر وبالتعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع أجرى فحوصا لأعضاء الهيئة التدريسية ولطلاب المدارس والجامعات والأهالي وأفراد المجتمع بلغت 7865 فحصاً.