والدة هنا الزاهد تحيي ذكرى وفاة طلعت زكريا بكلمات مؤثرة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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احيت ولدة هنا الزاهد شيرين المنزلاوي،و طليقة الفنان طلعت زكريا، ذكرى وفاتة على ذكرى وفاته الأولى التي تحل اليوم الخميس، وعبرت عن اشتياقها وحزنها الشديد على فراقه.


ونشرت شيرين المنزلاوي، صورة جمعتها بالراحل طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلقت قائلة: “الله يرحمك يا حبيبي فاتت سنة على فراقك، وحشتنا أوي بس أنا إحساسي إنك موجود معايا، بشوفك في كل مكان وكتير بكلمك وساعات بحس إنك بترد عليا، بجد أنت روحك معايا بس وحشني أوي، أنت معايا إلى أن نلتقي، أرجوا الدعاء لروحه الكريمة”.

يشار إلي أن شيرين المنزلاوي،كانت انفصلت عن طلعت زكريا، في هدوء تام ودون ذكر الأسباب، واحتفظا بصداقتهما في نفس الوقت، وكان طلعت حاضرا في حفل خطبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي، كما شارك في مراسم عقد القران وحفل الزفاف بصفته من تولى رعاية وتربية الزاهد وشقيقتيها.

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