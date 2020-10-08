بادجي وأيمن أشرف يغيبان عن مران الأهلي

تغيب أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأدى مدافع الأهلي جلسة علاج طبيعي، ثم جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل في الدوري.

واشتكى أيمن أشرف من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمس أمام إنبي، وغادر ملعب المباراة التي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويخضع مدافع الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

كما غاب أليو بادجي ايضا عن المران الجماعي، وواصل اللاعب تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به؛ لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

وأدى بادجي جلسة في «الجيم» وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

واشتكى بادجي من إصابة في كاحل القدم، أبعدته عن مباراة أنبي أمس، الأربعاء، بالدوري والتي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، ويقوم اللاعب بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز، وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران.



