رحل ولم يحقق حلمه.. تعرف على الفيلم الذى تمنى أن يقدمه طلعت زكريا

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تحل اليوم ذكري رحيل الفنان الراحل طلعت زكريا، الذى رحل عن عالمنا يوم 8 أكتوبر بعد صراع مع المرض، تاركاً خلفه بصمة مميزة فى عالم التمثيل والفن.





ورغم أن الراحل قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة، واستطاع أن يحفر اسمه وسط عمالقة من النجوم، إلا أنه توفى ولم يحقق حلمه في مجال التمثيل.







حيث قالت إيمى طلعت زكريا ابنة الراحل أن والدها كان لديه حلم ظل يسعى وراءه قبل رحيله، وكان الحلم عبارة فكرة فيلم لم يكتب وكان من المفترض أن يحمل اسم "حارس الرئيس"،

ولكنه توفى قبل أن يحقق حلمه.



يذكرت أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطىء" وشاركه بطولته ريم البارودي وروان الفؤاد وشهد نصير ورامي غيط وكريم أبو زيد ومدحت سعد وبيومي فؤاد وخالد حمزاوي، قصة وسيناريو وحوار محمد فضل، وإخراج محمد