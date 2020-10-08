تألق مودريتش يعقد مهمة زميله في الريال

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن تراجع دور النرويجي مارتن أوديجارد في الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.









وكان أوديجارد قد عاد الصيف الجاري من الإعارة حيث كان يلعب في ريال سوسيداد بعد أن تقدم المدير الفني للملكي زين الدين زيدان بطلب صريح لإعادته لصفوف الملكي.









وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن خلافة مودريتش كان من الأسباب الأساسية التي أعادت أوديجارد إلى الريال خلال الصيف الجاري.









وبالفعل منح أوديجارد فرصة اللعب أساسي في أولى مباريات الملكي بالليجا ضد سوسيداد وقبل نهاية اللقاء بـ20 دقيقة خرج وحل فالفيردي بدلاً منه.









وعلى الرغم من الأداء الغير مقنع في المباراة الأولى دفع به زيدان ضد بيتيس لكنه خرج بين الشوطين وحل إيسكو بدلاً منه.









قبل أن يقرر زيدان الإبقاء على أوديجارد بديلاً على الرغم من إعتماده على طريقه 4-4-2 بسبب الأداء القوي الذي قدمه مودريتش والذي مازال يتمتع بقوته كامله.



