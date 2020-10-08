موسيماني يشيد بمستوى لاعبي الأهلي ويطالبهم بالاستمرار لمواجهة التحديات المقبلة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز والتي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في جلسة مطولة بملعب التتش عن تحديات المرحلة المقبلة، وطالبهم بالتركيز فيما هو قادم.

 

وأكد موسيماني على رضاه عن المستوى الذي يقدمه الفريق، والفوز الذي حققه الأهلي على إنبي أمس بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الممتاز، وشدد على ضرورة استمرار الروح والعزيمة القوية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

 

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية صباح اليوم قبل انطلاق المران، ضمن التحضير لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

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