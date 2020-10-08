مصادر: الإنجليزى المقبوض عليه بالبحر الأحمر مدرج على قوائم الممنوعين من السفر

أكدت مصادر أمنية أن الإنجليزي الجنسية الذي ألقت مباحث تنفيذ الأحكام القبض عليه أمس داخل محكمة البحر الأحمر، لتنفيذ أحكام بالسجن عليه لمدة 10 سنوات، مدرج على قوائم الممنوعين من السفر، كذلك تبين أنه انتهت الفيزا الخاصة بتواجده بالبلاد منذ شهور مضت.





وأضاف المصدر أنه تم إرسال فاكسات لأقسام الشرطة المقيد بها الأحكام ومن بينها قسم الدقي وقسم شرطة العجوزة، للاستعلام عن الاحكام المقيدة ضده.





جدير بالذكر كانت تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من القبض علي إنجليزي الجنسية، مقيم بمدينة الغردقة، يعمل في النشاط البحري بالغردقة، هارب من أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات في قضايا شيكات بدون رصيد، وذلك داخل محكمة البحر الأحمر أثناء حضوره إحدي الجلسات.





بدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ لمباحث تنفيذ الأحكام، بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد تواجد المدعو ديفيد الكسندر، إنجليزي الجنسية بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، لحضور جلسة بإحدي قاعات المحكمة، والمحكوم عليه بالسجن في 10 سنوات في عدة قضايا مختلفة بمنطقة العجوزة والدقي بالقاهرة والغردقة.





علي الفور تم إخطار قيادات المديرية وتمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من القبض علي الهارب خلال تواجده بداخل القاعه وتبين أن الأجنبي الهارب، متهم في 8 قضايا شيكات، بمبالغ ماليه قيمتها 600 ألف جنيه، و15 ألف دولار، في قضايا أرقام 35568 لسنة 2019 جنح العجوزة، و35567 لسنة 2019 جنح الجيزة، و29969 لسنة 2019 جنح الجيزة.



