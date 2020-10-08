ضبط موظف تلقي مبلغ مالي من مواطن مقابل التصالح فى البناء بالخانكة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قرر العميد خالد كشك، رئيس مركز ومدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، إحالة أحد الموظفين القائمين على تلقي طلبات التصالح من المواطنين للتحقيق، لضبطه يتلقى مبلغ مالي من أحد الأشخاص.

وقال "كشك"، في تصريحات صحفية اليوم، إنه أثناء المتابعة اليومية، والمرور على القائمين باستقبال طلبات التصالح والرسومات الهندسية بالمدينة، تلاحظ وجود أحد الموظفين المتواجدين بالشباك لتلقي الرسومات الهندسية يتقاضى مبالغ مالية، مستغلًا المواطنين وحاجتهم لإنهاء التصالح، وجرى على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحويله للتحقيق.

وطالب رئيس المدينة من المواطنين عدم دفع أي مبالغ مالية، مؤكدًا على أن كافة الخدمات تقدم مجانا، وعلى المواطنين التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالة مماثلة.

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