خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

أعلن أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته لمواجهة الفريق المقبلة أمام بيراميدز بعدما شارك في مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الخميس.

وشارك أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

واشتكى الشيخ من إجهاد عضلي، وخاض برنامجا علاجيا وتأهيليا، وخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران اليوم؛ للتأكد من جاهزيته.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز التي تقام يوم يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.