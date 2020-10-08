تفاصيل جلسة موسيماني مع معاونيه في مران الأهلي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم، في بداية التحضير لمواجهة بيراميدز والتي تقام يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

واجتمع موسيماني مع معاونيه للتحضير للمرحلة المقبلة، والتي تبدأ بمواجهة بيراميدز ثم السفر إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وناقش موسيماني مع معاونيه كافة التحضيرات، سواء على المستوى الفني أو الإداري.

 

واستأنف الأهلي مرانه صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز، بعدما واصل الفريق انتصاراته أمس في مسابقة الدوري بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة.

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