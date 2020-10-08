حدث في مثل هذا اليوم.. 8 أكتوبر 2017 مصر تصل لنهائيات كأس العالم

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يصادف اليوم الخميس الذكرى الثالثة لتأهل المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 والتي وصل إليها الفراعنة للمرة الأولى بعد غياب 28 عاماً.


وفي السطور التالية وضمن سلسلة حدث في مثل هذا اليوم يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على طريقة تأهل المنتخب المصري للبطولة الأبرز في العالم.


تأهل مصر لمونديال 2018


البداية كانت بنظام تصفيات القارة الأفريقية التي أقيمت على ثلاثة جولات الجولة الأولى تنافس فيها 26 منتخب الأقل تصنيف بين الإتحادات بنظام مباريات الذهاب والإياب وتأهل منها 13 منتخب للدور الثاني.


الجولة الثانية تنافس ففيها المنتخبات التي صعدت من الجولة الأولى بجانب الـ27 منتخب الذي وقع عليهم الإختبار للإنطلاق من ثاني الجولات.


ولعبت المنتخبات الأربعين مواجهة من مباراتين ذهاب وإياب يصعد منهم 20 منتخب للمرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة المجموعات.


وواجهة الفراعنة في تلك المرحلة المنتخب التشادي وخسر في لقاء الذهاب على ملعب إستاد إدريس محمد أويا في تشاد بهدف مقابل لا شيء.


وكان الجمهور المصري يخشى الخروج من التصفيات وتوديع الحلم بصورة مبكرة لكن لاعبي المنتخب نجحوا في تحقيق الفوز إياباً برباعية نظيفة.


أوقعت قرعة التصفيات النهائية المنتخب المصري في المجموعة الخامسة إلى جانب أوغندا والكونغو والمنتخب الغاني.


وعلى الرغم من البداية الجيدة لصلاح ورفاقه بالفوز في الجولة الأولى والثانية على الكونغو وغانا إلا أنهم خسروا ثالث المباريات على يد أوغندا.


وإحتل المنتخب المصري بعد مرور ثلاثة جولات المركز الثاني برصيد ستة نقاط خلف المنتخب الأوغندي المتصدر برصيد 7 نقاط.


وفي الجولة الرابعة إصطدم المنتخب المصري بنظيره الأوغندي وحقق الفوز بهدف واحد مقابل لا شيء ليصبح على بُعد خطوة من تحقيق الحلم.


وعلى ملعب غستاد برج العرب بالإسكندرية واجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي في لقاء الصعود للمونديال وتقدم محمد صلاح بالهدف الأول في الدقيقة 63.


لكن الرياح اتت بما لا تشتهي السفن حيث خطف المنتخب الكونغولي التعادل في الدقيقة السابعة والثمانين قبل نهاية اللقاء بثلاثة دقائق عن طريق أرنولد باكا.


وعاش لاعبوا الفراعنة والجمهور المصري دقائق نارية بعد هدف التعادل حيث إقترب حلم التأهل من الضياع.


قبل أن ينجح محمود حسن تريزيجيه في الحصول على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع نجح محمد صلاح في تسجيلها لهدف أهل الفراعنة للمونديال بعد غياب 28 عاماً.

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