"تضامن الإسكندرية" تفتتح معرض "منتجات شباب أكتوبر" (صور)

افتتح طارق جمال، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الخميس، معرض منتجات شباب أكتوبر ٢٠٢٠.





جاء المعرض بمشاركة كل الفئات وذوي الاحتياجات الخاصة وشباب أندية مؤسسات الدفاع الاجتماعي بإدارة الدفاع والذي نظمته إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.





شارك في الافتتاح نخبة ممتازة من قيادات العمل الاجتماعي بالإسكندرية.



