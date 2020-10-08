"تضامن الإسكندرية" تفتتح معرض "منتجات شباب أكتوبر" (صور)

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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افتتح طارق جمال، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الخميس، معرض منتجات شباب أكتوبر ٢٠٢٠. 

جاء المعرض بمشاركة كل الفئات وذوي الاحتياجات الخاصة وشباب أندية مؤسسات الدفاع الاجتماعي بإدارة الدفاع والذي نظمته إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

شارك في الافتتاح نخبة ممتازة من قيادات العمل الاجتماعي بالإسكندرية. 

وأشار إلى أنه يضم المعرض منتجات ومشغولات يدوية، أدوات مدرسية، تجميع كمبيوتر، هدايا، ويقام المعرض في الفترة من ١٠٧ من أكتوبر الجاري حتى ١٠ ١٠ ٢٠٢٠ بمقر جمعية الهلال الأحمر المصري نادي شباب هلال سموحة يتخلل المعرض فقرات فنية وثقافية، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء.
"تضامن الإسكندرية" تفتتح معرض "منتجات شباب أكتوبر" (صور)
"تضامن الإسكندرية" تفتتح معرض "منتجات شباب أكتوبر" (صور)
"تضامن الإسكندرية" تفتتح معرض "منتجات شباب أكتوبر" (صور)
"تضامن الإسكندرية" تفتتح معرض "منتجات شباب أكتوبر" (صور)
"تضامن الإسكندرية" تفتتح معرض "منتجات شباب أكتوبر" (صور)
"تضامن الإسكندرية" تفتتح معرض "منتجات شباب أكتوبر" (صور)

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