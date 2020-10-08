النجوم تحتفل اليوم بانتصارات أكتوبر في العين السخنة

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تقدم اليوم الخميس، القنوات ON وDMC ، حفلا ساهرا كبيرا بمناسبة احتفالات عيد القوات المسلحة والذكري الـ 47 لنصر أكتوبر العظيم، ذلك في العاشرة مساء.







وتتم فعاليات فقرات الحفل في منطقة الجلالة بالعين السخنة، إحدى أحدث إنجازات القوات المسلحة، ويشارك فيه كوكبة من نجوم مصر هم حكيم وخالد سليم ومحمود العسيلى ومصطفى حجاج، كما يشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمى.



ومن المقرر أن يقدم النجوم أغاني وطنيه في الاحتفال مجموعة من الأغاني وذلك بجانب الاستعراضات الفنية.