النجوم تحتفل اليوم بانتصارات أكتوبر في العين السخنة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
تقدم اليوم الخميس، القنوات ON وDMC ، حفلا ساهرا كبيرا بمناسبة احتفالات عيد القوات المسلحة والذكري الـ 47 لنصر أكتوبر العظيم، ذلك في العاشرة مساء.



وتتم فعاليات فقرات الحفل في منطقة الجلالة بالعين السخنة، إحدى أحدث إنجازات القوات المسلحة، ويشارك فيه كوكبة من نجوم مصر هم حكيم وخالد سليم ومحمود العسيلى ومصطفى حجاج، كما يشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمى.

ومن المقرر أن يقدم النجوم أغاني وطنيه في الاحتفال مجموعة من الأغاني وذلك بجانب الاستعراضات الفنية.

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 14 ساعة

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ 12 دقيقة

تفاصيل جلسة موسيماني مع معاونيه في مران الأهلي

منذ ثلث ساعة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

منذ حوالي 11 ساعة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 16 ساعة

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ يوم

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ يوم

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
01:51 م

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

07:21 ص

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»