البابا تواضروس يدشن كنيسة "السيدة العذراء" ببشاير الخير 3

دشن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير 3، وترأس البابا صلاة القداس فيها بحضور عدد كبير من الأساقفة والآباء الكهنة، حيث تحوى الكاتدرائية ثلاثة مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، وتمتد على مساحة 3200 متر مربع وتسع 900 مصلٍّ.





وقد دشن قداسة البابا المذبح الرئيس باسم السيدة العذراء، والمذبح البحري باسم الشهيد أبي سيفين، والقبلي باسم القديس الأنبا كاراس، وأشاد البابا تواضروس خلال العظة التى ألقاها بالقداس الإلهى، بالطفرة النوعية التى شهدتها منطقة بشاير الخير 3، وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية تنموية، مشيدا بجهود الدولة فى مجال تطوير العشوائيات.





وهنأ البابا تواضروس الثانى شعب الكنيسة بالتدشين قائلا: إن هذه الكنيسة شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قام بتفقد الكنيسة خلال حفل افتتاح مدينة بشاير الخير، وهو أمر لا يحدث بكل الكنائس ولذلك فهى كنيسة تميزت بتلك الزيارة، مشيدا بفكر الرئيس السيسى فى إنشاء الكنيسة فى الجهه المقابلة للمسجد، وبينهما 3 مدارس لغرس الروح الوطنية وفكر الوطن الواحد بين نفوس الطلاب بالمدارس.





وكاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير 3، أنشأت بمدينة بشاير الخير 3 بالقبارى، وتعد الكاتدرائية الوحيدة التى تم إنشاؤها غرب الإسكندرية، وتشمل الكاتدرائية مبنى كنسى وهو الكاتدرائية باسم السيدة العذراء والآنبا كاراس، ومبنى خدمى ملحق به على مساحة إجمالية 3200 متر مربع، والكنيسة تسع 900 مصل، وتم إنشاؤها على شكل قبة من الداخل لتكون أول كتدرائية فى منطقة غرب الإسكندرية، وقد تم الانتهاء من الآعمال الإنشائية بالكنيسة ووضع المقاعد الخاصة بالمصلين، ورسم الأيقونات واللوحات الجدارية، ورسم الآيقونات المميزة لقبة الكنيسة وحجاب الهيكل.



