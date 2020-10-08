على متن السفينة.. شاهد أحدث ظهور لمحمد رمضان

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمد رمضان على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، من فوق السفينة وكان يرتدى بنطلون جينز وتيشيرت أبيض، وحازت صورته على العديد من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

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