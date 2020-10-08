رئيس "الأسقفية" يكرم المشاركين بدورة إعداد الأفلام.. ويمنحهم شهادات تقدير

كرم الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أمس الأربعاء، المشاركين في الدورة التدريبة التي نظمها المركز الإعلامي للإيبروشية وكنيسة مصر الجديدة الأسقفية بعد أن تلقى المشاركين تدريبا على مهارات التصوير وصناعة الأفلام والإخراج إذ شارك فيه متدربا على مدار ثلاثة أيام بمقر الكنيسة بالزمالك.





من جانبه، أعرب الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية عن سعادته برغبة شباب الكنيسة في تطوير مهاراتهم في فنون الإعلام المختلفة مؤكدا أن التعلم عملية مستمرة طوال حياة الإنسان ولا تنتهي عند مرحلة معينة.





في نهاية الدورة التدريبية، قدم رئيس الأساقفة شهادات تقدير للمشاركين والتقط معهم الصور التذكارية.





الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.



