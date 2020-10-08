أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020





استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس 8-10-2020، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 820 جنيها وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية كالتالي:





أسعار الذهب اليوم





سعر جرام الذهب "عيار 18 ": 702.75 جنيه.





سعر جرام الذهب "عيار 21 " : 820 جنيه.





سعر جرام الذهب "عيار 24" : 937.25 جنيه.





سعر الجنيه الذهب: 6560 جنيه.





سعر الذهب العالمي:





تراجع سعر الذهب عالمياً بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، مع مكاسب الأسهم، حيث ارتفع "داو جونز" بأكثر من 400 نقطة خلال التعاملات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة موافقة الكونجرس على مساعدات بقيمة 25 مليار دولار لدعم قطاع الطيران و135 مليار دولار لدعم برنامج الأجور.





ووسط خلافات مع الديمقراطيين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس تعليق محادثات التحفيز لما بعد انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل.





وينتظر المستثمرون الكشف عن محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 18 دولاراً ليصل إلى 1890.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى مستوى 1887 دولارا للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.09 بالمائة عند مستوى 93.60.







