السيطرة على حريق فى شقة سكنية بإسكان الشباب بمدينة العبور

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بعمارة رقم 43 بإسكان الشباب بمدينة العبور، دون خسائر بالأرواح.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بعمارة رقم 43 بإسكان الشباب بمدينة العبور.



وعلى الفور جرى الدفع بسيارتين إسعاف للسيطرة على الحريق، بالتعاون مع الجيران الذين حرصوا على إخراج أصحاب الشقة فور نشوب الحريق.



جرت السيطرة على الحريق بالكامل وخروج أصحاب الشقة بواسطة الجيران، وفصل الكهرباء العمومي، دون أي خسائر بالأرواح، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.