أسوان ضد حرس الحدود.. مباراة بـ6 نقاط تحسم هوية الهابط الأخير

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تُستكمل اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حيث يستدرج فريق نادي أسوان نظيره حرس الحدود في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الشرطة بالعباسية في تمام الخامسة والنصف عصراً.


ويحتل أسوان قبل المباراة المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة فيما يحتل نادي حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.


وشدد أحمد كشري المدير الفني لفريق نادي أسوان على لاعبيه ضرورة إستعاده نغمة الإنتصارات بعد سلسلة من الهزائم عقب الفوز الأخير على الزمالك.


ويحتاج أسوان لتحقيق إنتصارين فقط خلال المباريات الأربعة المُتبقية له في الدوري ليصل إلى النقطة 40 وهي التي لا يستطيع الحرس الوصول لها.


في المقابل يسعى طارق العشري المدير الفني للحرس إلى تحقيق الفوز الثاني له مع فريقه الذي عاد إليه من جديد عقب تحقيق فوز وتعادل وثلاثة هزائم.


وتبقى المباراة مصيرية بالنسبة للفريقين فالفائز سيضع قدماً في البقاء ببطولة الدوري حيث يتبقى مقعد واحد فقط في الهبوط بعد تأكد رحيل طنطا ونادي مصر لدوري الدرجة الثانية.

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