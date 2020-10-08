الهند تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 6.84 مليون

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، بمقدار 78524 في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 6.84 مليون صباح الخميس.

وسجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، 971 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الى 105526.

ويذكر أن الهند ثالث دولة في العالم تصل الى أكثر من 100 ألف وفاة بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وفي الأسبوع الماضي، خففت السلطات في الهند القيود أكثر وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور السينما.