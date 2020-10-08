تعيين 2110 شباب منهم 25 من ذوي القدرات بالمنوفية



وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف 65 ألف جنيه على الرعاية الإجتماعية والصحية لـ 16 عاملا غير منتظم من المسجلين بالإدارة المختصة بالمديرية.



وأوضح عفيفي محمد عفيفي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 3942 شهادة قياس مستوى مهارة ، و ترخيص بمزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.



وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1379 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 247 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وتم انذار 291 منشأة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 698 منشأة وأسفر التفتيش عن تحرير 47 محضراً ، وتم إعطاء مهلة قانونية لـ 437 منشأة.



وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد 11 ندوة في مجال تنظيم الأسرة ، والمفاوضة ، والإدمان، والحوار المجتمعي، والمرأة، والطفل.



الإمارات تستحدث "التفتيش عن بُعد" للتدقيق علي حماية الأجور



تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يشير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين استحدثت نظام "التفتيش عن بُعد" للتدقيق علي حماية الأجور.



وأشارت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي إلي أن الآلية الجديدة للتفتيش تتم علي على جهات مواقع ومنشآت القطاع الخاص (عن بُعْد)، وذلك عبر نظام حماية الأجور، بهدف التواصل مع جهات العمل، للتأكيد على أهمية سداد رواتب ومستحقات العمال والموظفين في المواعيد المقررة.



وكشفت إحصائية رسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات ، عن قيام فرق التفتيش التابعة للوزارة بتنفيذ 31.6 ألف زيارة تفتيشية ميدانية على مواقع ومنشآت تابعة للقطاع الخاص، خلال الفترة من مارس إلى يوليو الماضيين، بهدف رصد وتقييم أوضاع المساكن العمالية، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي جائحة "كورونا" .



وأكدت الوزارة أنها استحدثت آلية تفتيشية "عن بُعْد" على جهات العمل في القطاع الخاص، من خلال التواصل مع المنشآت للتأكيد على أهمية سداد الأجور، عن طريق نظام حماية الأجور، موضحة أنها تقوم بعرض حزم دعم متنوعة للمنشآت لاختيار ما يناسبها، وتمكينها من الالتزام بالشروط والضوابط ذات الصلة، بهدف المحافظة على الحقوق العمالية، بالإضافة إلى تمكين المنشآت من الإيفاء بالمتطلبات والإجراءات اللازمة ذات العلاقة بإعادة تنظيم علاقات العمل، ومنها الإجازة المبكرة، وذلك دون الحاجة لمراجعة الوزارة.



وشددت الوزارة على مواصلة مفتشيها زياراتهم الميدانية لمواقع العمل ومساكن العمال، لاسيما من خلال الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية من شركاء الوزارة، للتأكد من التقيد بالدليل الاسترشادي لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية لوقاية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتوعية بأهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية والاشتراطات التي يتضمنها الدليل، منها: قياس درجات حرارة العاملين، وتوفير المعقمات، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وغيرها من الإجراءات الوقائية.



وأوضحت أن هذه الزيارات التفتيشية تتم بالتوازي مع حملة "معاً نتجاوز التحدي"، التي تستهدف توعية أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص بحزمة القرارات والمبادرات التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع شركائها في إطار "البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص"، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن التوعية بعدد من المبادرات والإجراءات التي تطبقها الوزارة، بهدف تعزيز استقرار علاقة العمل بين طرفيها، وضمان حقوقهما وواجباتهما.



ويعطي نظام "العمل عن بُعْد" الأولوية لعدد من الفئات لتأدية مهامها الوظيفية، دون اشتراط الحضور إلى مقر العمل، وتشمل هذه الفئات: الحوامل، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، وأصحاب الهمم، والعاملين الذين يعانون الأمراض التنفسية أو المزمنة، والعاملات اللاتي لديهن أبناء في الصف التاسع فأدنى، على أن يتم التنسيق مع إدارات الموارد البشرية في منشآتهم لاعتماد عملهم عن بُعْد.



ونوهت الوزارة بأن الالتزامات التي تعكف فرق التفتيش على التأكد من وجودها، في السكنات العمالية، تشمل توفير غرف للحجر الصحي، ضمن مباني المنشآت السكانية، وغرف تمريض مجهزة بجميع الأجهزة والمعدات الطبية، وأجهزة إلكترونية لقياس درجات حرارة القاطنين في المجمع السكني، فضلاً عن متابعة الإجراءات المتعلقة بتعقيم السكن العمالي ونظافته، وتوفير متطلباته اليومية، من مياه وطعام وكهرباء.





أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية 2110 شاباً ، من بينهم 25 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 5762 شابا باحثاً عن العمل.