القوات المسلحة تطلق موقعا إلكترونيا لتقديم الخدمات الخاصة بإدارة شئون الضباط
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
كريم وزيري
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في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستفادة من التطور التكنولوجي لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى لضباط القوات المسلحة وأسرهم، تم إطلاق موقع إلكتروني جديد لإدارة شئون ضباط القوات المسلحة وعنوانه كالتالي: (اضغط هنا).
ويهدف الموقع إلى تقديم كافة الخدمات وتسهيل الإجراءات للضباط وأسرهم فضلًا عن الحصول على تصاريح السفر الإلكترونية للضباط الإحتياط دون الحاجة إلى التوجه إلى إدارة شئون ضباط القوات المسلحة وكذا استخراج بيان ضم ( مدة الخدمة - مدة الإستدعاء ) الموجه للجهات المدنية.
كما يمكن التواصل مع إدارة شئون ضباط القوات المسلحة للرد على الإستفسارات من خلال الأرقام التالية ( 0224042264 - 01023207441 )، أو من خلال الخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم ( 15165 ).
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