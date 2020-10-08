آرسنال يستبعد أوزيل من قائمة الفريق في الدوري الأوروبي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي أرسنال قام بإستبعاد إثنين من لاعبيه، من قائمة الفريق للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي.

ويتواجد أرسنال في المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي، رفقة رابيد فيينا النمساوي، ومولده النرويجي، ودوندالك الإيرلندي.

وحسب هذه التقارير فإن المدير الفني للفريق اللندني، قام بإستبعاد الألماني مسعود أوزيل، واليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس.

ويتم إستبعاد أوزيل بإستمرار من قائمة أرسنال في المباريات، منذ نهاية الموسم الماضي، ونفس الأمر بالنسبة لسوكراتيس.