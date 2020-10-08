على رأسهم ميسي.. هجرة جماعية لنجوم برشلونة في يناير

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في أحقية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني المطالبة بفسخ عقودهم والرحيل مجاناً في يناير 2021.









وعلى رأس هؤلاء اللاعبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البلوجرانا الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية قبل أن يقرر البقاء لنهاية عقده ويحق له التوقيع مجاناً لأي نادي في يناير.









وتنتظر إدارة برشلونة إعادة تشكيل وإنتخاب مجلس أعمال الذي من شأنه قادراً على التفاوض مع بعض اللاعبين والوظفين لتخفيض رواتبهم في ظل الأزمة المالية التي تضرب الفرق الأوروبية خلال الفترة الماضية جراء فيروس كورونا.









وقالت صحيفة ماركا أن تشكيل المجلس يحتاج 15 يوماً من أجل الوقوف على الأسماء التي ستتفاوض مع اللاعبين وسيتم حسم مسألة تخفيض الرواتب خلال شهر ونصف من الآن.









ويُعتبر الحل الأمثل امام برشلونة سؤال اللاعبين عن رغبتهم في إنتهاء الإرتباط من عدمه وطلب توقيعهم على الموافقة ولكن بشروط مالية مختلفة.





ولا يتوقف الأمر على ميسي فحسب بل من الممكن أن يطلب الكثير من اللاعبين أمثال جريزمان وبيكيه وبوسكيتس الرحيل بسبب رفضهم فكرة تخفيض رواتبهم.



