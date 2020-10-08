أستاذ الصحة العامة تكشف موعد الوصول للموجة الثانية من فيروس كورونا

قالت الدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، وإحدى المكرمات والحاصلات على جائزة الدولة، إن فوزها بالجائزة تتويج للجهد الذي بذله فريقها البحثي، مشيرةً إلى أنها تهدف إلى تعزيز صحة المواطنين وهو علم، يهدف إلى اكتشاف المشكلات الصحية مبكرًا.





وأضافت "أنور" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن علم الوبائيات أحد أفرع علم الصحة العامة، الذي أصبح يركز على الاوبئة والأورام الخبيثة وغيرها.





وتابعت: "يجب تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين والنوم مبكرًا لحفظ المناعة، وبخاصة أن العالم يمر بازمة انتشار جائحة فيروس كورونا".





وحذرت من التدخين السلبي، وأثره على الأجنة، مشيرةً إلى أنه يحدث تأثيراته بعد سنوات طويلة وليس بعد فترة قصيرة، وهو ما يؤدي إلى صعوبة إقناع المواطنين بخطورته على الأجنة، على غرار تأثير المبيدات الحشرية.





وحول فيروس كورونا، قالت إنه حير العالم كله: "شهر إبريل كان عنيفًا، المسشتفيات كانت مليئة بالحالات ولا يوجد مكان لحالات أخرى، وهو عكس ما حدث في شهر أغسطس، بل إن بعض المستشفيات الخاصة بالعزل الصحي أُغلقت وعادت لتمارس نشاطها الطبيعي وتقدم خدماتها العلاجية".





وشددت، على أهمية الالتزام بقواعد التباعد الكمامة، وأن يكون الإنسان حريصًا على تقييم وضعه الصحي بنفسه، ولو شعر بأي أعراض مهما كانت بسيطة يجب أن يلتزم المنزل، لافتةً إلى ضرورة ارتداء الكمامة فور الخروج من المنزل توخيًا للحذر، حتى لو لم يكن يشعر الشخص بأي أعراض، مع ضرورة تفادي الحفلات وتجنب الأماكن المزدحمة.



