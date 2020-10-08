ماذا حقق الزمالك مع محمد الصباحي قبل مواجهة وادي دجلة ؟

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس ضيفه وادي دجلة لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وقبل المباراة أعلنت لجنة الحكام تعيين محمد الصباحي لإدارة المواجهة ويعاونه هشام الدسوقي واحمد بكر فيما يتواجد بدوي إبراهيم كحكم رابع.









وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على سجل الزمالك مع محمد الصباحي وماذا حقق معه المارد الأبيض خلال المواجهات التي أدارها تحكيمياً؟









سجل الزمالك مع محمد الصباحي









أدار محمد الصباحي للزمالك تسعة عشر مباراة من قبل تمكن خلالها المارد الأبيض في تحقيق 12 فوز وتعادل في 4 لقاءات وتكبد ابناء البرتغالي باتشيكو الخسارة في 3 مباريات.









وخلال الموسم الجاري أدار الصباحي للزمالك مباراة واحدة في الجولة السادسة ضد إنبي وخسر وقتها المارد الأبيض بهدفين مقابل هدف في المباراة التي شهدت إشهار إحدى عشر بطاقة صفراء وإحتساب ركلة جزاء واحدة.









وشهدت مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدور الأول والثاني لموسم 2016-2017 صافرة تحكيمية للصباحي وإنتهى لقاء الجولة الثانية عشر بالتعادل 1-1 فيما تمكن الزمالك من الفوز في مباراة الجولة التاسعة والعشرين بنتيجة 2-1.









سجل وادي دجلة مع محمد الصباحي









في الجهة المقابلة أدار الصباحي لوادي دجلة تسعة مباريات في بطولة الدوري تمكن خلالها رفقاء محمد هلال من تحقيق الفوز في مباراة واحدة وتعادلوا في 3 لقاءات وتكبد الفريق خمسة هزائم.



