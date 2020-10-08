تامر عاشور يشارك جمهوره بصورة جديده من داخل المطار

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شارك الفنان تامر عاشور، جمهوره بصورة جديده له و ذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام "



و ظهر تامر عاشور في الصورة من المطار و هو يرتدي الكمامة و علق علي الصورة قائلا :"صباح الفل "





يشار إلي أن أخر أعمال الفنان تامر عاشور، أغنية "أصلي مدلعها" التي لاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور.