تامر عاشور يشارك جمهوره بصورة جديده من داخل المطار
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:43 ص
أماني سلام
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شارك الفنان تامر عاشور، جمهوره بصورة جديده له و ذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام "
و ظهر تامر عاشور في الصورة من المطار و هو يرتدي الكمامة و علق علي الصورة قائلا :"صباح الفل "
يشار إلي أن أخر أعمال الفنان تامر عاشور، أغنية "أصلي مدلعها" التي لاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور.
و ظهر تامر عاشور في الصورة من المطار و هو يرتدي الكمامة و علق علي الصورة قائلا :"صباح الفل "
يشار إلي أن أخر أعمال الفنان تامر عاشور، أغنية "أصلي مدلعها" التي لاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور.