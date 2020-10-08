فرنسا تعلن إصابة شرطيين بإطلاق نار في باريس

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الفرنسية، إصابة شرطين بإطلاق نار مساء أمس الأربعاء شمال العاصمة باريس، فيما تتواصل عمليات البحث عن المشتبه بهم.

 

وكشف رئيس بلدية مدينة إيربلاي الفرنسية فيليب رولو لتلفزيون (بي.إف.إم)، أن حالة أحد الجرحى خطيرة وإن الشرطة بدأت مطاردة المهاجمين.

 

ولم تتضح ملابسات إطلاق النار، ولم يتسن الاتصال بالشرطة المحلية للتعليق على الحادث.

 

وكان وزير الداخلية جرالد دارمانا، وصف في تغريدة عبر "تويتر" الهجوم على الشرطيين بـ"الخطير"، قائلا: "دعمنا الكامل لشرطيينا اللذين تعرضا لاعتداء بشع ليلة أمس خلال الخدمة، الاعتداء بالأسلحة النارية على رجال الأمن أمر خطير. كل الإمكانيات مسخرة للقبض على المعتدين".

 

ويذكر أن الجرائم العنيفة والمخاوف بشأن الإرهاب في فرنسا من التحديات الرئيسية التي تواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، بحسب خبراء.

 

وقد أصيب شخصان، الشهر الماضي، في هجوم بساطور أمام المقر السابق لمجلة شارلي إيبدو، حيث قتل متشددون 12 شخصا بالرصاص في 2015 لنشرها رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرنسا باريس الإطلاق النار اصابة شرطيين

أخبار تهمك

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ يوم

بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

منذ حوالي 10 ساعات

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 10 ساعة

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ يوم

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 12 ساعة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ ثلث ساعة

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

فرنسا: إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في باستيا بجزيرة كورسيكا

فرنسا: السجن عاماً لملاكم "السترات الصفراء"

"باريس تبكي على حالها".. هجوم مسلح جديد في "قلب العاصمة الفرنسية" ومقتل أربعة ‎

سقوط قتلى بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

"تشارلي إيبدو" تُعيد نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد

"ماكرون": لن أندد بالرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد

تصويت

الأكثر قراءة
01:51 م

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

07:21 ص

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

08:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»