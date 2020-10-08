تعرف على موعد عرض فيلم "الصندوق الأسود "

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طرحت شركة أفلام مصر العالمية ونيو سنشري وسينرجي البرومو لفيلم "الصندوق الأسود" منى زكي، والمقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.



وتقدم منى زكي، شخصية فتاة تدعي ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. تحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.





الفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة.