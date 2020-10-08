محمد عز ينشر كواليس "ضربة معلم" مع محمد رجب

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
شارك الفنان محمد عز، جمهوره صورة جديدة من كواليس مسلسل “ضربة معلم” بطولة الفنان محمد رجب.



ونشر عز، الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كرمك يارب وتوفيقك.. ضربة معلم”.


وكان بدأ محمد رجب تصوير مشاهده في مسلسل "ضربة معلم" منذ أسبوعين وذلك الالتزام ب الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا، ويعتبر هذا العمل الثاني الذي يجمع بين محمد رجب وعز، بعد مسلسل "الأخ الكبير".

مسلسل “ضربة معلم” يشارك في بطولته بجانب محمد عز، كل من محمد رجب، رياض الخولي، محسن منصور، رانيا فريد شوقي، ومي سليم، وعدد كبير من الفنانين.

أخبار تهمك

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ أقل من ساعة

بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم المصري

منذ حوالي 9 ساعات

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 12 ساعة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 14 ساعة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ يوم

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ 17 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
01:51 م

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

07:21 ص

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

08:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»