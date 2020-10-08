محمد عز ينشر كواليس "ضربة معلم" مع محمد رجب

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شارك الفنان محمد عز، جمهوره صورة جديدة من كواليس مسلسل “ضربة معلم” بطولة الفنان محمد رجب.







ونشر عز، الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كرمك يارب وتوفيقك.. ضربة معلم”.





وكان بدأ محمد رجب تصوير مشاهده في مسلسل "ضربة معلم" منذ أسبوعين وذلك الالتزام ب الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا، ويعتبر هذا العمل الثاني الذي يجمع بين محمد رجب وعز، بعد مسلسل "الأخ الكبير".



مسلسل “ضربة معلم” يشارك في بطولته بجانب محمد عز، كل من محمد رجب، رياض الخولي، محسن منصور، رانيا فريد شوقي، ومي سليم، وعدد كبير من الفنانين.



