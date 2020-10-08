صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

تصاعدت خلال الساعات القليلة الماضية دخول الأهلي وبيراميدز في صراع شرس للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.









قبل أن يخرج علاء وحيد المتحدث الإعلامي بنادي الإسماعيلي وينفي جملة وتفصيلاً توقيع عبدالرحمن مجدي وباهر المحمدي لبيراميدز.









وأضاف وحيد في تصريحات صحفية لموقع نادي الإسماعيلي الرسمي على شبكة الإنترنت أن الهدف من هذه الأنباء خلال الفترة الراهنة إحداث فتنة داخل صفوف الفريق.









وشدد على تأكيد رئيس النادي المهندس إبراهيم عثمان أكد مراراً وتكراراً عدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للدراويش خلال الفترة الراهنة.









يُذكر أن الاهلي وبيراميدز يسعيان لتدعيم الصفوف خلال فترة الإنتقالات الصيفية بضم لاعبين مميزين على رأسهم باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي.



