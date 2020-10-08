صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تصاعدت خلال الساعات القليلة الماضية دخول الأهلي وبيراميدز في صراع شرس للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.


قبل أن يخرج علاء وحيد المتحدث الإعلامي بنادي الإسماعيلي وينفي جملة وتفصيلاً توقيع عبدالرحمن مجدي وباهر المحمدي لبيراميدز.


وأضاف وحيد في تصريحات صحفية لموقع نادي الإسماعيلي الرسمي على شبكة الإنترنت أن الهدف من هذه الأنباء خلال الفترة الراهنة إحداث فتنة داخل صفوف الفريق.


وشدد على تأكيد رئيس النادي المهندس إبراهيم عثمان أكد مراراً وتكراراً عدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للدراويش خلال الفترة الراهنة.


يُذكر أن الاهلي وبيراميدز يسعيان لتدعيم الصفوف خلال فترة الإنتقالات الصيفية بضم لاعبين مميزين على رأسهم باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ يوم

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 17 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ يوم

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

منذ حوالي 10 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 14 ساعة

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ ثلث ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ماندوجا والجزيري يقودان هجوم الإسماعيلي أمام بيراميدز

الإسماعيلي: استبعاد المحمدي ومتولي من القائمة الإفريقية غير صحيح

الكشف عن أولى صفقات الأهلي السوبر

الإسماعيلي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم المحمدي

الأهلي يحدد موعد ضم باهر المحمدي

شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي

تصويت

الأكثر قراءة
01:51 م

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

07:21 ص

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

08:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»