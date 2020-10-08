في عيد ميلادها.. تعرف على حقيقة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحل اليوم الثامن من أكتوبر عيد ميلاد الفنانة والمطربة المبدعة شيرين عبدالوهاب والتي تعد من أهم النجمات في الوطن العربي وحظيت بمكانة كبيرة في قلوب محبيها وعشاقها لصوتها العذب وأغانيها الراقية.

وفي السطور التالية يرصد لكم 'الفجر الفني' القصة الكاملة لأزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب وحقيقة انفصالهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً منشورات تفيد بحدوث مشاجرة بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب أدت إلى انفصالهما.

وردت شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب على هذه الأنباء والتي انتشرت بسرعة كبيرة، جعلتهم يتصدرون البحث، من أجل توضيح حقيقة الأمر وردع كل من تسول نفسه في إطلاق مثل هذه الأقاويل.

وحسمت شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب الجدل حيث قالت النجمة في تغريدة لها عبر موقع التدوينات الشهير "تويتر": "قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".

وكتب المطرب الفنان تغريدة هو الآخر للرد على شائعة مشاجرة بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب قائلًا: "فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا".

والجدير ذكره أن أغنية "كدابين" للمطربة شيرين عبدالوهاب حققت 90 مليون مشاهدة عبر قناة شيرين الرسمية على اليوتيوب منذ طرحها، وتُعتبر من أكثر أغنيات شيرين مشاهدةً على اليوتيوب بالرغم من مرور عام ونصف علي طرحها ، أغنية "كدابين"من كلمات أيمن بهجت قمر والحان خالد عز وتوزيع توما.

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