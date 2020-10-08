بعد تعرضها للتنمر.. صفاء جلال: ياريت نحجب لسانا

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أعربت الفنانة صفاء جلال، عن حزنها بعدما تعرضت ابنتها للتنمر من رواد السوشيال ميديا، بعد ظهور نجلها لأول مرة معها حيث أن نحلتها ترتدي الحجاب.





وقالت صفاء جلال، خلال مكالمة هاتفية في برنامج التاسعة مع الأعلامي وائل الإبراشي "إنها أصيبت بحالة من الحزن الشديد بسبب تنمر البعض عليها عقب نشرها صورة تجمعها بابنتها المحجبة مشيرًا" مش معنى أنى مش محجبة أنى وحشة.. والحجاب ليس فرض على المسلمات فقط الراهبات يرتدينا الحجاب....يا ريت نحجب لسانا قبل ما نحجب شعرنا".





وأكدت" أنها لم تجبر أي من بناتها على فعل أي شيء، وتركت لهما حرية الاختيار في أمور حياتهم، لافتة إلى أن" بنتى اختارت الحجاب واختها بتلبس حاجات مدلعة وانا مش بجبرهم على شيء".



وأضافت "أن السوشيال ميديا من قبل البعض الذين يطلقون أحكاماً على الغير بدون وجه حق، وتابعت:"ولكن الحمد الله هناك موجة من الحب والاحترام والتقدير من البعض قاموا بالرد على من تنمر علينا".