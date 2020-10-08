مذبحة النصر.. العالمي يجهز للإطاحة بـ20 من نجومه

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يجهز مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مذبحة جماعية للإطاحة بأكثر من 20 لاعب خارج جداران الفريق قبل إنطلاقة الموسم الكروي الجديد 2020-2021.


وأكد مصدر خاص داخل نادي النصر لـ الفجر الرياضي أن الإدارة لا ترغب في مخالصة بعض اللاعبين مالياً ولكن تعمل على تسويقهم للإنتقال أو الخروج على سبيل الإعارة.


وقال المصدر " الإدارة تعمل بشكل متواصل من أجل إيجاد الكثير من الحلول المناسبة فيما يخص ملف رحيل بعض اللاعبين ، خاصةً أنه يوجد بعض النجوم الغير مُرحب بوجودهم حالياً".


وأضاف " تم الإتفاق بصورة مبدئية مع أكثر من فريق على إعارة بعض اللاعبين لهم خلال الفترة المُقبلة لكن القائمة طويلة وتضم أكثر من 20 لاعب وتحتاج تسوية اللاعبين إلى وقت طويل للغاية".


يُذكر أن النصر يُعتبر واحد من أنشط الأندية خلال سوق الإنتقالات الصيفية الجارية حيث نجح في التعاقد مع أكثر من 11 لاعباً حتى الآن.

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