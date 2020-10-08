بعد تألقها في "ميدو مشاكل".. تعرف علي حقيقة مشاركة شيرين عبدالوهاب في عمل سينمائي جديد

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يحل اليوم الثامن من أكتوبر عيد ميلاد الفنانة والمطربة المبدعة شيرين عبدالوهاب والتي تعد من أهم النجمات في الوطن العربي وحظيت بمكانة كبيرة في قلوب محبيها وعشاقها لصوتها العذب وأغانيها الراقية.



وتزامناً مع تلك المناسبة يكشف لكم" الفجر الفني" مشاركة شيرين في عمل سينمائي جديد .



و من المؤكد أنها ستشارك في فيلم جديد وستبدأ التصوير الفترة المقبلة، و من المقرر أن الفيلم يحمل اسم "السندريلا" وهو أسم مؤقت، من تأليف أمير طعيمة، إخراج محمد شاكر خضير، و إنتاج وليد منصور، وسيكون فيلم استعراضي غنائي.



والجدير بالذكر أن أول عمل للفنانة شيربن عبد الوهاب كان "ميدو مشاكل" سنة 2003 ، بطولة كلاً من أحمد حلمي، رامز جلال، حسن حسني، محمد لطفي، نشوى مصطفى، و الفيلم من تأليف احمد عبدالله، ومن إخراج محمد النجار.