أذربيجان تدمر 10 دبابات للقوات الأرمنية في قره باغ

دمرت القوات الأذربيجانية، 10 دبابات أرمنية خلال المعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين.

وأصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، بيانًا قالت فيه: "تكبد العدو خسائر كبيرة يوم 7 أكتوبر خلال معارك في اتجاهات مختلفة للجبهة، جراء ضربات شنها الجيش الأذربيجاني".

وأضافت الدفاع الأذربيجانية: "تم تدمير 10 دبابات و6 مدافع من طراز دي-20 ومنظومة مدفعية متنقلة من طراز أكاتسيا ونحو 30 عربة مصفحة إضافة إلى القضاء على عدد كبير من القوات البشرية للعدو".

وجاء الإعلان بعد أن قال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، في وقت سابق من الأربعاء، إن القوات الأرمنية في قره باغ نصبت فخا في منطقة مدينة جبرائيل وقع فيه جيش أذربيجان، بينما صرح الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بأن عسكريي بلاده يتقدمون بنجاح في الإقليم.

وفي 27 سبتمبر، اندلعت اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.