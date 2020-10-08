في عيد ميلادها.. تعرف علي عمر شيرين عبدالوهاب الحقيقي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحتفل الفنانة شيرين عبد الوهاب اليوم الخميس ، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق الثامن أكتوبر من عام 1980، أي تبلغ من العمر 40 عاماً.

وكانت شيرين عبد الوهاب، نفت مؤخرا وبشكل قاطع، أن تكون قد تعرضت لمرض أو أجهضت حملها من زوجها المطرب حسام حبيب، إذ قالت: "أنا زي ما قولت أنا كنت في اجازة ولا كنت حامل ولا أجهضت.. كل الكلام اللي اتقال ده لا أساس له من الصحة وغير حقيقي.. وأقسم بالله مش بكذب في حاجة".

 والجدير ذكره أن شيرين احتفلت مؤخرًا بوصول أغنيتها "كدابين"، إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة، عبر قناتها على "يوتيوب"، حيث نشرت شيرين، صورة لها عبر تويتر، وعلقت عليها، "فى الزمن ده الكدابين إتمكنوا وكتروا، أغنية كدابين حققت 100مليون مشاهدة على يوتيوب بفضلكم، بشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر ليا"

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