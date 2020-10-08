تفاصيل حفل أنغام على مسرح المنارة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:49 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تقدم الفنانة أنغام، حفل غنائي كبير على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، والمقرر يقام غدًا الجمعة.

وستقدم أنغام باقة من أجمل أعمالها الغنائية الحديثة والقديمة خلال الحفل ليكون حفلها مميز كعادتها، حيث أن هذا هو الحفل الأول لها في مصر بحضور الجمهور بعد أزمة فيروس كورونا.

يشار إلي أن أخر أعمال أنغام أغنية "بحبك وبرتاحلك" التي حققت نجاحا كبيرا؛ واقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع اليوتيوب.

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