في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن شيرين عبدالوهاب

Advertisements

يصادف اليوم الثامن من أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي تكون واحدة من النجمات الأكثر شهرة ونجومية وتمتلك موهبة جعلتها علي القمة وسط عمالقة الفن.



وفي التقرير التالي يعرض لكم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن شيرين عبدالوهاب.



شيرين عبد الوهاب مطربة مصرية ولدت في القاهرة 1980.



بدأت مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية اه يا ليل ولكنها لم تكن أول أغانيها حيث ظهرت مع المطرب محمد محي في دويتو غنائي بعنوان "بحبك" في عام 2000 وكانت الأغنية ضمن ألبوم "صورة ودمعة" للفنان محمد محيي.



كانت انطلاقتها الحقيقية مع تامر حسني، الذي كان وجه جديد أيضًا، في ألبوم غنائي مشترك بعنوان "فري ميكس 3" في صيف عام 2002.



قدمت شيرين، خلال مشوارها الفني عمل سينمائي واحد وهو فيلم" 2003: فيلم ميدو مشاكل مع أحمد حلمي ".



وقدمت شيرين عمل درامي عام 2015 بعنوان"طريقي" حيث حقق المسلسل نجاحا كبيرا، وحظي بإشاده الجميع ونال المسلسل جائزة أفضل مسلسل درامي في مهرجان الاذاعه والتليفزيون التونسي