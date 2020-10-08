العربية للتصنيع: أنتجنا "تابلت" لو وقع من إيد الطفل "ميحصلش حاجة"

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة عايدة الصبان، رئيس مجلس إدارة مصنع الإليكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، إنهم ينتجون أجهزة التابلت منذ نحو 5 سنوات، حيث أجرى أخر تعداد سكاني منذ نحو 4 سنوات بالتابلت الذي ينتجوه.

وأشارت "الصبان"، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم يشاركون أيضا في إنتاج التابلت التعليمي، موضحة أن التابلت الذين يقومون بإنتاجه أجرى عليه اختبارات لكي يلائم السن الصغير، معلقة: "أجرينا اختبارات على التابلت لو وقع من إيد الطفل على مسافة متر. ميحصلش فيه حاجة". 

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في زيارة تعكس قوة الإقتصاد المصري المتنامي وثقة كبارالمستثمرين والشركات العالمية فى كفاءة مؤسستنا الوطنية العملاقة، إستقبل الفريق "عبد المنعم التراس "رئيس الهيئة العربية للتصنيع،السفير" هونج جين ووك" سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة.

تناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بالعربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة الكورية الجنوبية من خبرات في مجال الصناعات الإلكترونية والتحول الرقمي في مجال التعليم والبرمجيات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتابلت والشاشات التفاعلية والصناعات الطبية وصناعة أغشية محطات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة وعربات مترو الأنفاق ووسائل النقل صديقة البيئة، ومجالات التصنيع المتعددة.

كما تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات الكورية وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

في هذا الصدد، أوضح " التراس" أهمية إستثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وسول وكيفية الإستفادة منها لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة،مؤكدا علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الإستثمار في مصر.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لعقد شراكة مع كبريات الشركات الكورية الجنوبية والتي لنا تعاون متميز معها منذ تأسيس الهيئة، مؤكدا علي أهمية تعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الإستفادة من التكنولوجيا الكورية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلي جانب مناقشة إمكانية إشتراك الشركات الكورية الجنوبية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها تعديل السيارات المتقادمة خاصة الميكروباصات وتحويلها إلي سيارات صديقة للبيئة بإستخدام الغاز الطبيعي،مشيدا بالعربات الكورية التي تتميز بمواصفات الجودة والمتانة، لافتا إلي تحقيق السعر المناسب للسوق المصري وإمكانية التصدير إلي الدول الإفريقية.

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