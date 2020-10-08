مسلسل قيامة المؤسس عثمان مطلوب على جوجل

Advertisements

أحتل المسلسل التركي "قيامة المؤسس عثمان" قائمة مؤشرات تريند جوجل ، وذلك بعد عرضه مساء أمس عبر شاشات التلفزيون، وحققت الحلقة نجاح كبير.



وحقّق مسلسل قيامة المؤسس عثمان نجاحًا كبيرًا جدًا على مستوى الدراما التركية التاريخية العثمانية المستوحاة من تاريخ تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان غازي بن أرطغرل.



￼

مسلسل قيامة المؤسس عثمان يعرض أسبوعيا من كل يوم الأربعاء عبر شاشات التلفزيون فهو مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان بن أرطغرل.