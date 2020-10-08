تعرف على سبب إضاءة عواميد الإنارة نهارا



في زيارة تعكس قوة الإقتصاد المصري المتنامي وثقة كبارالمستثمرين والشركات العالمية فى كفاءة مؤسستنا الوطنية العملاقة، إستقبل الفريق "عبد المنعم التراس "رئيس الهيئة العربية للتصنيع،السفير" هونج جين ووك" سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة.



تناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بالعربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة الكورية الجنوبية من خبرات في مجال الصناعات الإلكترونية والتحول الرقمي في مجال التعليم والبرمجيات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتابلت والشاشات التفاعلية والصناعات الطبية وصناعة أغشية محطات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة وعربات مترو الأنفاق ووسائل النقل صديقة البيئة، ومجالات التصنيع المتعددة.



كما تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات الكورية وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.



في هذا الصدد، أوضح " التراس" أهمية إستثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وسول وكيفية الإستفادة منها لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة،مؤكدا علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الإستثمار في مصر.



وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لعقد شراكة مع كبريات الشركات الكورية الجنوبية والتي لنا تعاون متميز معها منذ تأسيس الهيئة، مؤكدا علي أهمية تعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الإستفادة من التكنولوجيا الكورية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلي جانب مناقشة إمكانية إشتراك الشركات الكورية الجنوبية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها تعديل السيارات المتقادمة خاصة الميكروباصات وتحويلها إلي سيارات صديقة للبيئة بإستخدام الغاز الطبيعي،مشيدا بالعربات الكورية التي تتميز بمواصفات الجودة والمتانة، لافتا إلي تحقيق السعر المناسب للسوق المصري وإمكانية التصدير إلي الدول الإفريقية.



قالت الدكتورة عايدة الصبان، رئيس مجلس إدارة مصنع الإليكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، إنهم وقعوا بروتكول تعاون مع جامعة قناة السويس في مجال التحول الرقمي.وكشفت "الصبان"، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، سبب إضاءة كشافات الشوارع بالنهار، موضحة أنها تضاء بنظام "الفوتو سيل"، معلقة: "لما الدنيا تضلم تنور الكشافات.. ونتيجة الأتربة بالشوارع فالفوتو سيل تضاء".. بتحس أن الدنيا مضلمة فينور الكشاف".وأوحت أنهم عملوا على تغيير هذه النظام وطبقوا نظام العداد الذكي يعتمد على حساب الغروب والشروق وعلى أساسه يتم إضاءة وغلق الكشاف، منوها بأن هذا النظام يجرى تجربته على عدد محدود من عواميد الإنارة ببورسعيد.إقرأ أيضا..