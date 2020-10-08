خالد جلال يكرم درية شرف الدين بمسرح الهناجر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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قام المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني، بتكريم الإعلامية درية شرف الدين، واسم المخرج فايق إسماعيل، واسم الكاتب السيناريست ممدوح الليثي، أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وكان أهدى جلال شهادة تقدير للإعلامية درية شرف الدين، تحمل عنوان “إلى من عاش ليبقى” موقعة من أبطال العرض، كما تسلم الإعلامي عمرو الليثي شهادة تكريم اسم والده، وتسلم المخرج أشرف فايق شهادة تكريم اسم والده، وذلك عقب مشاهدتهم الليلة الثالثة للعرض المسرحي “سينما مصر”، الذى يقدم ضمن برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافى لشهر أكتوبر على مسرح ساحة الهناجر.


سينما مصر” هو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة في فيلم “الليلة الأخيرة” الخط الدرامي الأساسي للمسرحية، والعرض رؤية وإخراج خالد جلال .

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