يوفنتوس كلمة السر في فشل انتقال ديمبيلي إلى برشلونة

كشف تقرير إعلامي إسباني، عن سر تراجع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة الإنتقال لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت إذاعة "كاتالونيا"، أن ديمبيلي قد إتخذ هذا القرار، لأنه يُريد الإنضمام لنادي يوفنتوس الإيطالي في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أن ديمبيلي يجري بالفعل محادثات مع يوفنتوس للانتقال إليهم في الموسم المقبل أو بعد عامين عندما يصبح لاعب حر، بعد إنتهاء عقده مع برشلونة.

من الجدير بالذكر أن نادي مانشستر يونايتد حاول ضم اللاعب قبل إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية، لكن ديمبيلي قرر البقاء مع البرسا.