راموس يحقق رقم قياسي جديد في مسيرته مع إسبانيا

نجح الدولي الإسباني سيرجيو راموس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في تحقيق رقم قياسي رفقه منتخب بلاده بعد أن تخطى عدد دقائق حارس مرمى الميرنجي السابق إيكر كاسياس.









وأصبح راموس صاحب أكبر عدد دقائق فيما يخص المشاركة مع منتخب بلاده حيث كان كاسياس هو من يمتلك الرقم القياسي في عدد الدقائق بإجمالي 13 ألف و366 دقيقة.









لكن مشاركة مدافع الريال مع إسبانيا في ودية البرتغال يوم أمس الأربعاء والتي إنتهبت بالتعادل السلبي وضعته على صدارة القائمة حيث حل بديلاً لألفالادي في الدقيقة 82 ليضيف إلى سجله لقاء دولي آخر ويرفع رصيده لـ173 مباراة بإجمالي 13ألف و340 دقيقة.



