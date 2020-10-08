بشار الأسد يعلق على سعي ترامب لاغتياله

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:17 ص
بشار الأسد
بشار الأسد
وكالات
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علق الرئيس السوري بشار الأسد، على تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال فيها إنه كان يسعى لاغتياله.

 

وقال الأسد، في حديث لوكالة سبوتنيك، إن تصريحات ترامب، تعكس سياسة أمريكية التي تعتمد اللجوء إلى الاغتيال والتصفيات.

 

وأضاف الأسد: "الاغتيال يمثل طريقة عمل أمريكية، فهذا ما يفعلونه دائما، على مدى عقود، وفي كل مكان، في مناطق مختلفة من العالم، وبالتالي فهو ليس أمرا جديدا".

 

وتابع: "لذلك، ينبغي أن تتذكر دائما أن هذا النوع من الخطط موجود دائما ولأسباب مختلفة، وعلينا أن نتوقع ذلك في وضعنا في سوريا، مع وجود هذا الصراع مع الأمريكيين".

 

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أنه ناقش تصفية الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الدفاع السابق ماتيس لكنه لم يرد فعل ذلك.

 

وقال "ترامب"، أيضًا، إنه "كانت لديه فرصة لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك".

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