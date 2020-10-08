نجوم عربية في ضيافة سيرة حب احتفاء ذكرى ميلاد بليغ حمدي بمسرح البالون

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تابع النجم السوري فراس ابراهيم والنجمة الليبية وديان ونخبة من الصحفيين والإعلاميين بينهم الكاتبة الصحفية شيماء خضر والاعلامي أحمد الحداد رائعة العرض الغنائي الإستعراضي سيرة حب على خشبة مسرح البالون بالعجوزة  حيث التقطت مجموعة من اللقطات التذكاريه  من كواليس   العرض الذي  يقدم للموسم الثالث بنجاح يوميا تحت رعاية أ.د. ايناس عبد الدايم معالى وزيرة الثقاقة و المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي ، يحيى البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج د.عادل عبده ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل ابن النيل بليغ حمدي في الاوبريت الغنائي الاستعراضي "سيرة حب" على خشبة مسرح البالون.

بليغ حمدي ولد في ٧ اكتوبر ١٩٣١م في القاهرة وشهرته الفنيه ابن النيل ، بلبل ، ملك الموسيقى ، ويحل ذكرى وفاته فى ١٢ من سبتمبر ١٩٩٣م عن عمر يناهز ٦١ عام ، فتعاون الموسيقار الكبير مع عظماء زمن الفن الجميل محمد عبد الوهاب ، ام كلثوم ، عبد الحليم حافظ ، عبد الرحمن الابنودي ، النقشبندي ، محمد رشدي ، وردة ، ميادة الحناوى ، شادية ، نجاة ، صباح وغيرهم الكثير .

تسرد "سيرة حب" حياة بليغ حمدي مع عمالقة الفن وتضعه امام محكمة الفن بعد رحيله عن مصر عقب اتهامه بحادث وقع في منزله، الذي يعتبر بمثابة ملتقى أهل الفن الكبار منهم والصغار ، وتمت تبرئة بليغ لاحقاً من هذه القضية.

سيرة حب بطولة النجم إيهاب فهمي (بليغ حمدى) ، والمطربة رحاب مطاوع ، والفنان مجدي صبحي ،والفنان احمد الدمرداش ،الفنان شيكو ،الفنانة نهلة خليل ،والفنان ناصر عبد الحفيظ ،الفنان احمد الشريف ،الفنان هاني عبد الهادي ،الفنان شريف عواد ،المطرب تامر سعيد  ،المطرب عماد عبد المجيد ، الفنانة رشا سامي العدل ، المطربة هبة محمد ،المطرب عمرو أصلان ،الفنان سيد عبد الرحمن ،والفنانة سناء يسرى ، الفنان حمدي حنفي  ، قيادة الاوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد. 

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