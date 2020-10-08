لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
محمد الصو
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بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، في التفكير باستعادة خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم المعار.
واقترح أعضاء
اللجنة عودة ناصر ماهر لاعب الفريق المعار إلى سموحة، من أجل تدعيم الخط الأمامي
للفريق، بالموسم الجديد.
ويأتي ذلك بعد
ظهور اللاعب بمستوى مميزة مع الفريق السكندري، وقيادة الفريق لحسم أهم المباريات بالدوري
بالموسم الحالي.
وأبدى الفريق
السكندري، رغبته في وقت سابق بالحصول على خدمات ماهر بصفة نهائية باعتباره واحد من
العناصر الأساسية في الفريق، أو تجديد إعارته لمدة موسم آخر.