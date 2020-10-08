لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، في التفكير باستعادة خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم المعار.

واقترح أعضاء اللجنة عودة ناصر ماهر لاعب الفريق المعار إلى سموحة، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق، بالموسم الجديد.

ويأتي ذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى مميزة مع الفريق السكندري، وقيادة الفريق لحسم أهم المباريات بالدوري بالموسم الحالي.

وأبدى الفريق السكندري، رغبته في وقت سابق بالحصول على خدمات ماهر بصفة نهائية باعتباره واحد من العناصر الأساسية في الفريق، أو تجديد إعارته لمدة موسم آخر.