إختبار طبي يحسم مشاركة بادجي أمام بيراميدز

يخضع السنغالي أليو بادجي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لإختبار طبي على هامش مران القلعة الحمراء.









وفي تصريحات صحفية أدلى بها خالد محمود طبيب الأهلي للموقع الرسمي للفريق عبر شبكة الإنترنت أكد أن بادجي سوف يخضع لإختبار طبي جديد.









واضاف " في حالة عدم شكواه من الآلام التي تعرض لها سوف يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية إستعداداً لمباراة فريقه القادمة ضد بيراميدز في بطولة الدوري المصري".









يُذكر أن بادجي قد خرج من قائمة الفريق لمباراة إنبي والتي حسمها الأهلي يوم أمس الأربعاء بثلاثة أهداف نظيفة بسبب شكواه من كدمه قوية على مستوى الكاحل.







